50 نيراس نيجيري إلى روبية إندونيسية

تحويل NGN إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

50 ngn
490.66 idr

1.00000 NGN = 9.81316 IDR

Mid-market exchange rate at 04:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856371.0844589.89291.470681.663520.95788518.4508
1 GBP1.1677211.26635104.9711.717361.942551.1185421.5457
1 USD0.922150.789671182.89261.356151.533980.883317.014
1 INR0.01112440.009526440.012063810.01636030.01850560.0106560.205254

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبية الإندونيسية
1 NGN9.81316 IDR
5 NGN49.06580 IDR
10 NGN98.13160 IDR
20 NGN196.26320 IDR
50 NGN490.65800 IDR
100 NGN981.31600 IDR
250 NGN2453.29000 IDR
500 NGN4906.58000 IDR
1000 NGN9813.16000 IDR
2000 NGN19626.32000 IDR
5000 NGN49065.80000 IDR
10000 NGN98131.60000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / النيرة النيجيرية
1 IDR0.10190 NGN
5 IDR0.50952 NGN
10 IDR1.01904 NGN
20 IDR2.03808 NGN
50 IDR5.09520 NGN
100 IDR10.19040 NGN
250 IDR25.47600 NGN
500 IDR50.95200 NGN
1000 IDR101.90400 NGN
2000 IDR203.80800 NGN
5000 IDR509.52000 NGN
10000 IDR1019.04000 NGN