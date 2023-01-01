500 Nijerya nairasından Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile NGN → ILS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Nijerya Nairası
|1 ILS
|202.12100 NGN
|5 ILS
|1010.60500 NGN
|10 ILS
|2021.21000 NGN
|20 ILS
|4042.42000 NGN
|50 ILS
|10106.05000 NGN
|100 ILS
|20212.10000 NGN
|250 ILS
|50530.25000 NGN
|500 ILS
|101060.50000 NGN
|1000 ILS
|202121.00000 NGN
|2000 ILS
|404242.00000 NGN
|5000 ILS
|1010605.00000 NGN
|10000 ILS
|2021210.00000 NGN