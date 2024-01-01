ألف نيراس نيجيري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NGN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
2.21 ils

1.00000 NGN = 0.00221 ILS

Mid-market exchange rate at 04:58
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922256.01510.789733134.45830.834117.013782.8565
1 EUR1.08435160.740.85634145.833.43518.448889.8454
1 PHP0.01785230.016463610.01409862.400390.5504610.3037341.47918
1 GBP1.266251.1677670.92911170.25739.043721.5436104.917

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Israeli New Sheqel
1 NGN0.00221 ILS
5 NGN0.01104 ILS
10 NGN0.02207 ILS
20 NGN0.04415 ILS
50 NGN0.11037 ILS
100 NGN0.22073 ILS
250 NGN0.55183 ILS
500 NGN1.10365 ILS
1000 NGN2.20730 ILS
2000 NGN4.41460 ILS
5000 NGN11.03650 ILS
10000 NGN22.07300 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / النيرة النيجيرية
1 ILS453.04100 NGN
5 ILS2265.20500 NGN
10 ILS4530.41000 NGN
20 ILS9060.82000 NGN
50 ILS22652.05000 NGN
100 ILS45304.10000 NGN
250 ILS113260.25000 NGN
500 ILS226520.50000 NGN
1000 ILS453041.00000 NGN
2000 ILS906082.00000 NGN
5000 ILS2265205.00000 NGN
10000 ILS4530410.00000 NGN