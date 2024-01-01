100 نيراس نيجيري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل NGN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

100 ngn
0.22 ils

1.00000 NGN = 0.00222 ILS

Mid-market exchange rate at 04:57
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9221556.0140.789671134.45830.83317.01482.8926
1 EUR1.08445160.74440.85637145.81333.436818.450889.8929
1 PHP0.01785270.016462410.01409772.400440.5504520.3037451.47986
1 GBP1.266351.1677270.93331170.27139.045421.5457104.971

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Israeli New Sheqel
1 NGN0.00222 ILS
5 NGN0.01108 ILS
10 NGN0.02215 ILS
20 NGN0.04430 ILS
50 NGN0.11076 ILS
100 NGN0.22152 ILS
250 NGN0.55379 ILS
500 NGN1.10758 ILS
1000 NGN2.21517 ILS
2000 NGN4.43034 ILS
5000 NGN11.07585 ILS
10000 NGN22.15170 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / النيرة النيجيرية
1 ILS451.43200 NGN
5 ILS2257.16000 NGN
10 ILS4514.32000 NGN
20 ILS9028.64000 NGN
50 ILS22571.60000 NGN
100 ILS45143.20000 NGN
250 ILS112858.00000 NGN
500 ILS225716.00000 NGN
1000 ILS451432.00000 NGN
2000 ILS902864.00000 NGN
5000 ILS2257160.00000 NGN
10000 ILS4514320.00000 NGN