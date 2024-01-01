20 نيراس نيجيري إلى دولار كندي

تحويل NGN إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
0.02 cad

1.00000 NGN = 0.00084 CAD

Mid-market exchange rate at 04:16
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.01860.789484134.45830.832317.012882.8921
1 EUR1.08445160.74940.8562145.81333.436118.449589.8923
1 PHP0.01785120.016461110.01409322.400240.5503940.3036991.47972
1 GBP1.266651.1679570.9561170.31139.053721.5493104.995

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار كندي
1 NGN0.00084 CAD
5 NGN0.00420 CAD
10 NGN0.00839 CAD
20 NGN0.01678 CAD
50 NGN0.04196 CAD
100 NGN0.08392 CAD
250 NGN0.20981 CAD
500 NGN0.41962 CAD
1000 NGN0.83924 CAD
2000 NGN1.67849 CAD
5000 NGN4.19622 CAD
10000 NGN8.39244 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / النيرة النيجيرية
1 CAD1191.55000 NGN
5 CAD5957.75000 NGN
10 CAD11915.50000 NGN
20 CAD23831.00000 NGN
50 CAD59577.50000 NGN
100 CAD119155.00000 NGN
250 CAD297887.50000 NGN
500 CAD595775.00000 NGN
1000 CAD1191550.00000 NGN
2000 CAD2383100.00000 NGN
5000 CAD5957750.00000 NGN
10000 CAD11915500.00000 NGN