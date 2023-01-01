10 آلاف بيزو فلبيني إلى نيراس نيجيري

تحويل PHP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

10000 php
140133 ngn

1.00000 PHP = 14.01330 NGN

Mid-market exchange rate at 01:29
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366250.93241.535510.8084071309.86149.6357.30125
1CAD0.7319310.6824211.123890.591698958.726109.5225.34401
1EUR1.072551.4653711.646910.867051404.89160.497.83096
1AUD0.651250.889770.60719810.526475853.04697.44984.75494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / النيرة النيجيرية
1 PHP14.01330 NGN
5 PHP70.06650 NGN
10 PHP140.13300 NGN
20 PHP280.26600 NGN
50 PHP700.66500 NGN
100 PHP1401.33000 NGN
250 PHP3503.32500 NGN
500 PHP7006.65000 NGN
1000 PHP14013.30000 NGN
2000 PHP28026.60000 NGN
5000 PHP70066.50000 NGN
10000 PHP140133.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Philippine Peso
1 NGN0.07136 PHP
5 NGN0.35680 PHP
10 NGN0.71361 PHP
20 NGN1.42722 PHP
50 NGN3.56804 PHP
100 NGN7.13608 PHP
250 NGN17.84020 PHP
500 NGN35.68040 PHP
1000 NGN71.36080 PHP
2000 NGN142.72160 PHP
5000 NGN356.80400 PHP
10000 NGN713.60800 PHP