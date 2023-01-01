50 بيزو فلبيني إلى نيراس نيجيري

تحويل PHP إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ php
٧٠٠٫١٩ ngn

1.00000 PHP = 14.00380 NGN

Mid-market exchange rate at 01:30
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36610.932251.535160.8082771309.52149.6257.30125
1CAD0.73201110.68241.123750.591667958.583109.5275.34459
1EUR1.07271.4654211.646760.8671404.72160.5057.83205
1AUD0.65140.8898780.60725310.526511853.02197.46574.75603

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / النيرة النيجيرية
1 PHP14.00380 NGN
5 PHP70.01900 NGN
10 PHP140.03800 NGN
20 PHP280.07600 NGN
50 PHP700.19000 NGN
100 PHP1400.38000 NGN
250 PHP3500.95000 NGN
500 PHP7001.90000 NGN
1000 PHP14003.80000 NGN
2000 PHP28007.60000 NGN
5000 PHP70019.00000 NGN
10000 PHP140038.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Philippine Peso
1 NGN0.07141 PHP
5 NGN0.35705 PHP
10 NGN0.71409 PHP
20 NGN1.42819 PHP
50 NGN3.57047 PHP
100 NGN7.14094 PHP
250 NGN17.85235 PHP
500 NGN35.70470 PHP
1000 NGN71.40940 PHP
2000 NGN142.81880 PHP
5000 NGN357.04700 PHP
10000 NGN714.09400 PHP