10 آلاف نيراس نيجيري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل NGN إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

10,000 ngn
144.46 czk

1.00000 NGN = 0.01445 CZK

Mid-market exchange rate at 04:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856241.0845589.90211.47061.662780.95736518.452
1 GBP1.167911.26665104.9971.717511.941971.118121.5501
1 USD0.922050.789484182.89351.355951.533150.8827517.0135
1 INR0.01112320.009524080.012063710.01635770.01849550.01064920.205245

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 NGN0.01445 CZK
5 NGN0.07223 CZK
10 NGN0.14446 CZK
20 NGN0.28891 CZK
50 NGN0.72228 CZK
100 NGN1.44455 CZK
250 NGN3.61137 CZK
500 NGN7.22275 CZK
1000 NGN14.44550 CZK
2000 NGN28.89100 CZK
5000 NGN72.22750 CZK
10000 NGN144.45500 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / النيرة النيجيرية
1 CZK69.22560 NGN
5 CZK346.12800 NGN
10 CZK692.25600 NGN
20 CZK1384.51200 NGN
50 CZK3461.28000 NGN
100 CZK6922.56000 NGN
250 CZK17306.40000 NGN
500 CZK34612.80000 NGN
1000 CZK69225.60000 NGN
2000 CZK138451.20000 NGN
5000 CZK346128.00000 NGN
10000 CZK692256.00000 NGN