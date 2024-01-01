5,000 يوان صيني إلى نيراس نيجيري

تحويل CNY إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cny
1,107,330 ngn

¥1.000 CNY = ₦221.5 NGN

Mid-market exchange rate at 09:50
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CNY إلى NGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3720.9150.7841.51683.9671.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1810.965
1 EUR1.0938.5171.49910.8561.65691.7341.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / النيرة النيجيرية
1 CNY٢٢١٫٤٦٦٠٠ NGN
5 CNY١٬١٠٧٫٣٣٠٠٠ NGN
10 CNY٢٬٢١٤٫٦٦٠٠٠ NGN
20 CNY٤٬٤٢٩٫٣٢٠٠٠ NGN
50 CNY١١٬٠٧٣٫٣٠٠٠٠ NGN
100 CNY٢٢٬١٤٦٫٦٠٠٠٠ NGN
250 CNY٥٥٬٣٦٦٫٥٠٠٠٠ NGN
500 CNY١١٠٬٧٣٣٫٠٠٠٠٠ NGN
1000 CNY٢٢١٬٤٦٦٫٠٠٠٠٠ NGN
2000 CNY٤٤٢٬٩٣٢٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 CNY١٬١٠٧٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ NGN
10000 CNY٢٬٢١٤٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Chinese Yuan RMB
1 NGN٠٫٠٠٤٥٢ CNY
5 NGN٠٫٠٢٢٥٨ CNY
10 NGN٠٫٠٤٥١٥ CNY
20 NGN٠٫٠٩٠٣١ CNY
50 NGN٠٫٢٢٥٧٧ CNY
100 NGN٠٫٤٥١٥٤ CNY
250 NGN١٫١٢٨٨٤ CNY
500 NGN٢٫٢٥٧٦٨ CNY
1000 NGN٤٫٥١٥٣٦ CNY
2000 NGN٩٫٠٣٠٧٢ CNY
5000 NGN٢٢٫٥٧٦٨٠ CNY
10000 NGN٤٥٫١٥٣٦٠ CNY