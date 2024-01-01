100 نيراس نيجيري إلى يوان صيني

تحويل NGN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

100 ngn
0.44 cny

1.00000 NGN = 0.00445 CNY

Mid-market exchange rate at 04:20
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.02260.789484134.45830.832217.012882.8929
1 EUR1.0845160.75650.856195145.8233.437518.450489.8974
1 PHP0.01784990.016459110.01409222.400070.5503530.3036771.47963
1 GBP1.266651.1679670.9611170.31139.053621.5493104.996

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Chinese Yuan RMB
1 NGN0.00445 CNY
5 NGN0.02225 CNY
10 NGN0.04450 CNY
20 NGN0.08900 CNY
50 NGN0.22249 CNY
100 NGN0.44498 CNY
250 NGN1.11245 CNY
500 NGN2.22489 CNY
1000 NGN4.44978 CNY
2000 NGN8.89956 CNY
5000 NGN22.24890 CNY
10000 NGN44.49780 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / النيرة النيجيرية
1 CNY224.73000 NGN
5 CNY1123.65000 NGN
10 CNY2247.30000 NGN
20 CNY4494.60000 NGN
50 CNY11236.50000 NGN
100 CNY22473.00000 NGN
250 CNY56182.50000 NGN
500 CNY112365.00000 NGN
1000 CNY224730.00000 NGN
2000 CNY449460.00000 NGN
5000 CNY1123650.00000 NGN
10000 CNY2247300.00000 NGN