5000 نيراس نيجيري إلى يوان صيني

تحويل NGN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5,000 ngn
22.25 cny

1.00000 NGN = 0.00445 CNY

Mid-market exchange rate at 04:21
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أعلى العملات

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.922156.02010.789484134.45830.831917.012782.8961
1 EUR1.0845160.75380.8562145.8233.437218.450389.9008
1 PHP0.01785070.016459910.01409292.400170.5503720.3036891.47976
1 GBP1.266651.1679570.95791170.31139.053221.5491105

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Chinese Yuan RMB
1 NGN0.00445 CNY
5 NGN0.02225 CNY
10 NGN0.04449 CNY
20 NGN0.08899 CNY
50 NGN0.22246 CNY
100 NGN0.44493 CNY
250 NGN1.11232 CNY
500 NGN2.22464 CNY
1000 NGN4.44929 CNY
2000 NGN8.89858 CNY
5000 NGN22.24645 CNY
10000 NGN44.49290 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / النيرة النيجيرية
1 CNY224.75500 NGN
5 CNY1123.77500 NGN
10 CNY2247.55000 NGN
20 CNY4495.10000 NGN
50 CNY11237.75000 NGN
100 CNY22475.50000 NGN
250 CNY56188.75000 NGN
500 CNY112377.50000 NGN
1000 CNY224755.00000 NGN
2000 CNY449510.00000 NGN
5000 CNY1123775.00000 NGN
10000 CNY2247550.00000 NGN