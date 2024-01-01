20 نيراس نيجيري إلى دولار أسترالي

تحويل NGN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

20 ngn
0.02 aud

1.00000 NGN = 0.00095 AUD

Mid-market exchange rate at 03:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856211.0844589.87131.470351.662370.9572318.447
1 GBP1.1679411.26655104.9621.717251.941521.1179921.5446
1 USD0.922150.789546182.87271.355851.532920.8826517.0105
1 INR0.0111270.009527220.012066710.01636060.01849730.01065070.205261

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أسترالي
1 NGN0.00095 AUD
5 NGN0.00474 AUD
10 NGN0.00947 AUD
20 NGN0.01895 AUD
50 NGN0.04737 AUD
100 NGN0.09474 AUD
250 NGN0.23685 AUD
500 NGN0.47370 AUD
1000 NGN0.94739 AUD
2000 NGN1.89479 AUD
5000 NGN4.73697 AUD
10000 NGN9.47393 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / النيرة النيجيرية
1 AUD1055.53000 NGN
5 AUD5277.65000 NGN
10 AUD10555.30000 NGN
20 AUD21110.60000 NGN
50 AUD52776.50000 NGN
100 AUD105553.00000 NGN
250 AUD263882.50000 NGN
500 AUD527765.00000 NGN
1000 AUD1055530.00000 NGN
2000 AUD2111060.00000 NGN
5000 AUD5277650.00000 NGN
10000 AUD10555300.00000 NGN