100 نيراس نيجيري إلى دولار أسترالي

تحويل NGN إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

100 ngn
0.10 aud

1.00000 NGN = 0.00095 AUD

Mid-market exchange rate at 03:56
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856221.0844589.87361.470351.662370.9572318.447
1 GBP1.1679211.26655104.9651.717251.941521.1179721.5446
1 USD0.922150.789546182.87481.355851.532920.8826517.0105
1 INR0.01112670.009526980.012066410.01636020.01849680.01065040.205255

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار أسترالي
1 NGN0.00095 AUD
5 NGN0.00477 AUD
10 NGN0.00955 AUD
20 NGN0.01909 AUD
50 NGN0.04773 AUD
100 NGN0.09546 AUD
250 NGN0.23865 AUD
500 NGN0.47730 AUD
1000 NGN0.95460 AUD
2000 NGN1.90920 AUD
5000 NGN4.77301 AUD
10000 NGN9.54602 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / النيرة النيجيرية
1 AUD1047.56000 NGN
5 AUD5237.80000 NGN
10 AUD10475.60000 NGN
20 AUD20951.20000 NGN
50 AUD52378.00000 NGN
100 AUD104756.00000 NGN
250 AUD261890.00000 NGN
500 AUD523780.00000 NGN
1000 AUD1047560.00000 NGN
2000 AUD2095120.00000 NGN
5000 AUD5237800.00000 NGN
10000 AUD10475600.00000 NGN