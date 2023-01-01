درهم إماراتي إلى نيراس نيجيري

تحويل AED إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
٢١٠٬٠٢٥ ngn

1.00000 AED = 210.02500 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 1:39 UTC
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AED إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063688.1991.433951.656180.957818.2111
1GBP1.1580811.23175102.1431.660651.918021.1092121.0901
1USD0.94020.811853182.9251.34821.557150.900517.1221
1INR0.0113380.009790210.012059110.01625810.01877780.01085920.206477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / النيرة النيجيرية
1 AED210.02500 NGN
5 AED1050.12500 NGN
10 AED2100.25000 NGN
20 AED4200.50000 NGN
50 AED10501.25000 NGN
100 AED21002.50000 NGN
250 AED52506.25000 NGN
500 AED105012.50000 NGN
1000 AED210025.00000 NGN
2000 AED420050.00000 NGN
5000 AED1050125.00000 NGN
10000 AED2100250.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 NGN0.00476 AED
5 NGN0.02381 AED
10 NGN0.04761 AED
20 NGN0.09523 AED
50 NGN0.23807 AED
100 NGN0.47614 AED
250 NGN1.19034 AED
500 NGN2.38068 AED
1000 NGN4.76135 AED
2000 NGN9.52270 AED
5000 NGN23.80675 AED
10000 NGN47.61350 AED