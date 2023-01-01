درهم إماراتي إلى يوان صيني

تحويل AED إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aed
١٬٩٨٤٫١٨ cny

1.00000 AED = 1.98418 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 1:29 UTC
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AED إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AED → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.656180.9577518.2076
1GBP1.1579411.23165102.1351.660451.917861.1090221.0844
1USD0.94020.811919182.9251.348151.557150.9004517.1188
1INR0.0113380.0097910.012059110.01625750.01877780.01085860.206437

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Chinese Yuan RMB
1 AED1.98418 CNY
5 AED9.92090 CNY
10 AED19.84180 CNY
20 AED39.68360 CNY
50 AED99.20900 CNY
100 AED198.41800 CNY
250 AED496.04500 CNY
500 AED992.09000 CNY
1000 AED1984.18000 CNY
2000 AED3968.36000 CNY
5000 AED9920.90000 CNY
10000 AED19841.80000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 CNY0.50399 AED
5 CNY2.51993 AED
10 CNY5.03986 AED
20 CNY10.07972 AED
50 CNY25.19930 AED
100 CNY50.39860 AED
250 CNY125.99650 AED
500 CNY251.99300 AED
1000 CNY503.98600 AED
2000 CNY1007.97200 AED
5000 CNY2519.93000 AED
10000 CNY5039.86000 AED