درهم إماراتي إلى يوان صيني
تحويل AED إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل درهم إماراتي إلى يوان صيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الإمارات العربية المتحدة درهم
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Chinese Yuan RMB
|1 AED
|1.98418 CNY
|5 AED
|9.92090 CNY
|10 AED
|19.84180 CNY
|20 AED
|39.68360 CNY
|50 AED
|99.20900 CNY
|100 AED
|198.41800 CNY
|250 AED
|496.04500 CNY
|500 AED
|992.09000 CNY
|1000 AED
|1984.18000 CNY
|2000 AED
|3968.36000 CNY
|5000 AED
|9920.90000 CNY
|10000 AED
|19841.80000 CNY