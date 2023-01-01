نيراس نيجيري إلى دولار كندي

تحويل NGN إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
1.75 cad

1.00000 NGN = 0.00175 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
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NGN إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662510.964418.3605
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.916951.1119621.1705
1USD0.93810.81357183.1271.347751.559580.904717.2237
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876140.01088330.207197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار كندي
1 NGN0.00175 CAD
5 NGN0.00877 CAD
10 NGN0.01754 CAD
20 NGN0.03508 CAD
50 NGN0.08771 CAD
100 NGN0.17542 CAD
250 NGN0.43854 CAD
500 NGN0.87709 CAD
1000 NGN1.75417 CAD
2000 NGN3.50834 CAD
5000 NGN8.77085 CAD
10000 NGN17.54170 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / النيرة النيجيرية
1 CAD570.07100 NGN
5 CAD2850.35500 NGN
10 CAD5700.71000 NGN
20 CAD11401.42000 NGN
50 CAD28503.55000 NGN
100 CAD57007.10000 NGN
250 CAD142517.75000 NGN
500 CAD285035.50000 NGN
1000 CAD570071.00000 NGN
2000 CAD1140142.00000 NGN
5000 CAD2850355.00000 NGN
10000 CAD5700710.00000 NGN