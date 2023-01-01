باتاكا ماكاوية إلى دولار كندي

تحويل MOP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
١٦٧٫٢٦ cad

1.00000 MOP = 0.16726 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:36 UTC
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MOP إلى CAD مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661440.964118.3681
1GBP1.1532711.22935102.1921.657231.916221.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.558720.904517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.01875110.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار كندي
1 MOP0.16726 CAD
5 MOP0.83631 CAD
10 MOP1.67262 CAD
20 MOP3.34524 CAD
50 MOP8.36310 CAD
100 MOP16.72620 CAD
250 MOP41.81550 CAD
500 MOP83.63100 CAD
1000 MOP167.26200 CAD
2000 MOP334.52400 CAD
5000 MOP836.31000 CAD
10000 MOP1672.62000 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Macanese Pataca
1 CAD5.97864 MOP
5 CAD29.89320 MOP
10 CAD59.78640 MOP
20 CAD119.57280 MOP
50 CAD298.93200 MOP
100 CAD597.86400 MOP
250 CAD1494.66000 MOP
500 CAD2989.32000 MOP
1000 CAD5978.64000 MOP
2000 CAD11957.28000 MOP
5000 CAD29893.20000 MOP
10000 CAD59786.40000 MOP