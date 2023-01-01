باتاكا ماكاوية إلى يوان صيني

تحويل MOP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٩٠٦٫٧٣ cny

1.00000 MOP = 0.90673 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 21:36 UTC
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MOP إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661440.964118.3681
1GBP1.1532711.22935102.1921.657231.916221.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.558720.904517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.01875110.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Chinese Yuan RMB
1 MOP0.90673 CNY
5 MOP4.53365 CNY
10 MOP9.06731 CNY
20 MOP18.13462 CNY
50 MOP45.33655 CNY
100 MOP90.67310 CNY
250 MOP226.68275 CNY
500 MOP453.36550 CNY
1000 MOP906.73100 CNY
2000 MOP1813.46200 CNY
5000 MOP4533.65500 CNY
10000 MOP9067.31000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Macanese Pataca
1 CNY1.10286 MOP
5 CNY5.51430 MOP
10 CNY11.02860 MOP
20 CNY22.05720 MOP
50 CNY55.14300 MOP
100 CNY110.28600 MOP
250 CNY275.71500 MOP
500 CNY551.43000 MOP
1000 CNY1102.86000 MOP
2000 CNY2205.72000 MOP
5000 CNY5514.30000 MOP
10000 CNY11028.60000 MOP