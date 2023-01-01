باتاكا ماكاوية إلى يورو

تحويل MOP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
١١٦٫٤٢ eur

1.00000 MOP = 0.11642 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:38 UTC
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MOP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.59681.436751.661420.96418.3664
1GBP1.1534711.22935102.1921.657231.916371.1119421.1848
1USD0.938250.813438183.1271.348051.558850.904517.2325
1INR0.01128710.009785480.012029810.01621680.01875260.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / اليورو
1 MOP0.11642 EUR
5 MOP0.58209 EUR
10 MOP1.16417 EUR
20 MOP2.32834 EUR
50 MOP5.82085 EUR
100 MOP11.64170 EUR
250 MOP29.10425 EUR
500 MOP58.20850 EUR
1000 MOP116.41700 EUR
2000 MOP232.83400 EUR
5000 MOP582.08500 EUR
10000 MOP1164.17000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Macanese Pataca
1 EUR8.58982 MOP
5 EUR42.94910 MOP
10 EUR85.89820 MOP
20 EUR171.79640 MOP
50 EUR429.49100 MOP
100 EUR858.98200 MOP
250 EUR2147.45500 MOP
500 EUR4294.91000 MOP
1000 EUR8589.82000 MOP
2000 EUR17179.64000 MOP
5000 EUR42949.10000 MOP
10000 EUR85898.20000 MOP