10 يورو إلى باتاكا ماكاوية

تحويل EUR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

10 eur
85.98 mop

€1.000 EUR = MOP$8.598 MOP

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Macanese Pataca
1 EUR٨٫٥٩٧٩٢ MOP
5 EUR٤٢٫٩٨٩٦٠ MOP
10 EUR٨٥٫٩٧٩٢٠ MOP
20 EUR١٧١٫٩٥٨٤٠ MOP
50 EUR٤٢٩٫٨٩٦٠٠ MOP
100 EUR٨٥٩٫٧٩٢٠٠ MOP
250 EUR٢٬١٤٩٫٤٨٠٠٠ MOP
500 EUR٤٬٢٩٨٫٩٦٠٠٠ MOP
1000 EUR٨٬٥٩٧٫٩٢٠٠٠ MOP
2000 EUR١٧٬١٩٥٫٨٤٠٠٠ MOP
5000 EUR٤٢٬٩٨٩٫٦٠٠٠٠ MOP
10000 EUR٨٥٬٩٧٩٫٢٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / اليورو
1 MOP٠٫١١٦٣١ EUR
5 MOP٠٫٥٨١٥٣ EUR
10 MOP١٫١٦٣٠٧ EUR
20 MOP٢٫٣٢٦١٤ EUR
50 MOP٥٫٨١٥٣٥ EUR
100 MOP١١٫٦٣٠٧٠ EUR
250 MOP٢٩٫٠٧٦٧٥ EUR
500 MOP٥٨٫١٥٣٥٠ EUR
1000 MOP١١٦٫٣٠٧٠٠ EUR
2000 MOP٢٣٢٫٦١٤٠٠ EUR
5000 MOP٥٨١٫٥٣٥٠٠ EUR
10000 MOP١٬١٦٣٫٠٧٠٠٠ EUR