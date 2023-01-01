دولار هونغ كونغ إلى باتاكا ماكاوية
تحويل HKD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى باتاكا ماكاوية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Macanese Pataca
|100 HKD
|103.05200 MOP
|200 HKD
|206.10400 MOP
|300 HKD
|309.15600 MOP
|500 HKD
|515.26000 MOP
|1000 HKD
|1030.52000 MOP
|2000 HKD
|2061.04000 MOP
|2500 HKD
|2576.30000 MOP
|3000 HKD
|3091.56000 MOP
|4000 HKD
|4122.08000 MOP
|5000 HKD
|5152.60000 MOP
|10000 HKD
|10305.20000 MOP
|20000 HKD
|20610.40000 MOP