دولار هونغ كونغ إلى باتاكا ماكاوية

تحويل HKD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٬٠٣٠٫٥٢ mop

1.00000 HKD = 1.03052 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:28 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

HKD إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 MOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065288.55281.437491.661650.964318.3143
1GBP1.152611.2278102.071.656921.91531.1114621.1099
1USD0.93880.814465183.13261.34951.559940.905217.1933
1INR0.01129270.009797180.01202910.01623310.01876450.01088860.206818

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Macanese Pataca
100 HKD103.05200 MOP
200 HKD206.10400 MOP
300 HKD309.15600 MOP
500 HKD515.26000 MOP
1000 HKD1030.52000 MOP
2000 HKD2061.04000 MOP
2500 HKD2576.30000 MOP
3000 HKD3091.56000 MOP
4000 HKD4122.08000 MOP
5000 HKD5152.60000 MOP
10000 HKD10305.20000 MOP
20000 HKD20610.40000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار هونغ كونغ
1 MOP0.97038 HKD
5 MOP4.85191 HKD
10 MOP9.70383 HKD
20 MOP19.40766 HKD
50 MOP48.51915 HKD
100 MOP97.03830 HKD
250 MOP242.59575 HKD
500 MOP485.19150 HKD
1000 MOP970.38300 HKD
2000 MOP1940.76600 HKD
5000 MOP4851.91500 HKD
10000 MOP9703.83000 HKD