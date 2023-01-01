يورو إلى باتاكا ماكاوية

تحويل EUR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٨٬٥٧٤٫٤٩ mop

1.00000 EUR = 8.57449 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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EUR إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MOP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063788.20731.434131.655690.957918.2087
1GBP1.1578111.23155102.1261.660441.916961.1090721.082
1USD0.94010.811985182.9251.348251.556540.900317.1183
1INR0.01133690.00979180.012059110.01625870.01877050.01085680.206431

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Macanese Pataca
1 EUR8.57449 MOP
5 EUR42.87245 MOP
10 EUR85.74490 MOP
20 EUR171.48980 MOP
50 EUR428.72450 MOP
100 EUR857.44900 MOP
250 EUR2143.62250 MOP
500 EUR4287.24500 MOP
1000 EUR8574.49000 MOP
2000 EUR17148.98000 MOP
5000 EUR42872.45000 MOP
10000 EUR85744.90000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / اليورو
1 MOP0.11663 EUR
5 MOP0.58313 EUR
10 MOP1.16625 EUR
20 MOP2.33250 EUR
50 MOP5.83125 EUR
100 MOP11.66250 EUR
250 MOP29.15625 EUR
500 MOP58.31250 EUR
1000 MOP116.62500 EUR
2000 MOP233.25000 EUR
5000 MOP583.12500 EUR
10000 MOP1166.25000 EUR