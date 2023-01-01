جنيه إسترليني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل GBP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٩٬٩٢٥٫١١ mop

1.00000 GBP = 9.92511 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:52 UTC
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GBP إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063188.15761.433431.654890.9572518.2084
1GBP1.1582111.23125102.1011.660161.916641.108721.0884
1USD0.940650.812183182.9251.348351.556660.9004517.1276
1INR0.01134330.009794180.012059110.01625990.01877190.01085860.206543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Macanese Pataca
1 GBP9.92511 MOP
5 GBP49.62555 MOP
10 GBP99.25110 MOP
20 GBP198.50220 MOP
50 GBP496.25550 MOP
100 GBP992.51100 MOP
250 GBP2481.27750 MOP
500 GBP4962.55500 MOP
1000 GBP9925.11000 MOP
2000 GBP19850.22000 MOP
5000 GBP49625.55000 MOP
10000 GBP99251.10000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه استرليني
1 MOP0.10075 GBP
5 MOP0.50377 GBP
10 MOP1.00755 GBP
20 MOP2.01510 GBP
50 MOP5.03775 GBP
100 MOP10.07550 GBP
250 MOP25.18875 GBP
500 MOP50.37750 GBP
1000 MOP100.75500 GBP
2000 MOP201.51000 GBP
5000 MOP503.77500 GBP
10000 MOP1007.55000 GBP