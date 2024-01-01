10 جنيه إسترليني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل GBP إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

10 gbp
101.65 mop

£1.000 GBP = MOP$10.17 MOP

Mid-market exchange rate at 22:38
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.751.370.8941.635
1 EUR1.069189.3411.61170.7951.4640.9561.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4771106.0580.9090.5931.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Macanese Pataca
1 GBP١٠٫١٦٥١٠ MOP
5 GBP٥٠٫٨٢٥٥٠ MOP
10 GBP١٠١٫٦٥١٠٠ MOP
20 GBP٢٠٣٫٣٠٢٠٠ MOP
50 GBP٥٠٨٫٢٥٥٠٠ MOP
100 GBP١٬٠١٦٫٥١٠٠٠ MOP
250 GBP٢٬٥٤١٫٢٧٥٠٠ MOP
500 GBP٥٬٠٨٢٫٥٥٠٠٠ MOP
1000 GBP١٠٬١٦٥٫١٠٠٠٠ MOP
2000 GBP٢٠٬٣٣٠٫٢٠٠٠٠ MOP
5000 GBP٥٠٬٨٢٥٫٥٠٠٠٠ MOP
10000 GBP١٠١٬٦٥١٫٠٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه استرليني
1 MOP٠٫٠٩٨٣٨ GBP
5 MOP٠٫٤٩١٨٨ GBP
10 MOP٠٫٩٨٣٧٦ GBP
20 MOP١٫٩٦٧٥٢ GBP
50 MOP٤٫٩١٨٧٩ GBP
100 MOP٩٫٨٣٧٥٨ GBP
250 MOP٢٤٫٥٩٣٩٥ GBP
500 MOP٤٩٫١٨٧٩٠ GBP
1000 MOP٩٨٫٣٧٥٨٠ GBP
2000 MOP١٩٦٫٧٥١٦٠ GBP
5000 MOP٤٩١٫٨٧٩٠٠ GBP
10000 MOP٩٨٣٫٧٥٨٠٠ GBP