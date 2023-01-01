الجمهورية التشيكية كوروناس إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CZK إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٣٬٥١٨٫٦٢ mop

1.00000 CZK = 0.35186 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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CZK إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Macanese Pataca
1 CZK0.35186 MOP
5 CZK1.75931 MOP
10 CZK3.51862 MOP
20 CZK7.03724 MOP
50 CZK17.59310 MOP
100 CZK35.18620 MOP
250 CZK87.96550 MOP
500 CZK175.93100 MOP
1000 CZK351.86200 MOP
2000 CZK703.72400 MOP
5000 CZK1759.31000 MOP
10000 CZK3518.62000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MOP2.84202 CZK
5 MOP14.21010 CZK
10 MOP28.42020 CZK
20 MOP56.84040 CZK
50 MOP142.10100 CZK
100 MOP284.20200 CZK
250 MOP710.50500 CZK
500 MOP1421.01000 CZK
1000 MOP2842.02000 CZK
2000 MOP5684.04000 CZK
5000 MOP14210.10000 CZK
10000 MOP28420.20000 CZK