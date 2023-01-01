كرونة نروجية إلى باتاكا ماكاوية

تحويل NOK إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
747.26 mop

1.00000 NOK = 0.74726 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:14 UTC
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NOK إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0655588.31231.436151.663230.964518.3563
1GBP1.1530711.2286101.8261.655911.917741.1121421.1652
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560910.9051517.2271
1INR0.01132350.00982070.012065710.01626220.01883350.01092130.207857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Macanese Pataca
1 NOK0.74726 MOP
5 NOK3.73629 MOP
10 NOK7.47258 MOP
20 NOK14.94516 MOP
50 NOK37.36290 MOP
100 NOK74.72580 MOP
250 NOK186.81450 MOP
500 NOK373.62900 MOP
1000 NOK747.25800 MOP
2000 NOK1494.51600 MOP
5000 NOK3736.29000 MOP
10000 NOK7472.58000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / كروني نرويجي
1 MOP1.33823 NOK
5 MOP6.69115 NOK
10 MOP13.38230 NOK
20 MOP26.76460 NOK
50 MOP66.91150 NOK
100 MOP133.82300 NOK
250 MOP334.55750 NOK
500 MOP669.11500 NOK
1000 MOP1338.23000 NOK
2000 MOP2676.46000 NOK
5000 MOP6691.15000 NOK
10000 MOP13382.30000 NOK