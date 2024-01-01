5 باتاكا ماكاوية إلى كرونة نروجية

تحويل MOP إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

5 mop
6.52 nok

1.00000 MOP = 1.30495 NOK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / كروني نرويجي
1 MOP1.30495 NOK
5 MOP6.52475 NOK
10 MOP13.04950 NOK
20 MOP26.09900 NOK
50 MOP65.24750 NOK
100 MOP130.49500 NOK
250 MOP326.23750 NOK
500 MOP652.47500 NOK
1000 MOP1304.95000 NOK
2000 MOP2609.90000 NOK
5000 MOP6524.75000 NOK
10000 MOP13049.50000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Macanese Pataca
1 NOK0.76631 MOP
5 NOK3.83157 MOP
10 NOK7.66314 MOP
20 NOK15.32628 MOP
50 NOK38.31570 MOP
100 NOK76.63140 MOP
250 NOK191.57850 MOP
500 NOK383.15700 MOP
1000 NOK766.31400 MOP
2000 NOK1532.62800 MOP
5000 NOK3831.57000 MOP
10000 NOK7663.14000 MOP