نيراس نيجيري إلى يوان صيني

تحويل NGN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
9.51 cny

1.00000 NGN = 0.00951 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 23:38 UTC
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NGN إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662640.964518.3604
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1120721.1704
1USD0.93810.81357183.1271.347751.55970.904817.2236
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876280.01088460.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Chinese Yuan RMB
1 NGN0.00951 CNY
5 NGN0.04755 CNY
10 NGN0.09510 CNY
20 NGN0.19021 CNY
50 NGN0.47552 CNY
100 NGN0.95103 CNY
250 NGN2.37759 CNY
500 NGN4.75517 CNY
1000 NGN9.51034 CNY
2000 NGN19.02068 CNY
5000 NGN47.55170 CNY
10000 NGN95.10340 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / النيرة النيجيرية
1 CNY105.14900 NGN
5 CNY525.74500 NGN
10 CNY1051.49000 NGN
20 CNY2102.98000 NGN
50 CNY5257.45000 NGN
100 CNY10514.90000 NGN
250 CNY26287.25000 NGN
500 CNY52574.50000 NGN
1000 CNY105149.00000 NGN
2000 CNY210298.00000 NGN
5000 CNY525745.00000 NGN
10000 CNY1051490.00000 NGN