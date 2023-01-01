النيرة النيجيرية (NGN)

النيرا هي عملة نيجيريا. رمز العملة للنيرا هو NN، ورمز العملة هو <unk> . سعر الصرف الأكثر شعبية هو ال NGN الى دولار الولايات المتحدة. هو عملة ورقية. عامل التحويل ل NGN يحتوي على 4 أرقام هامة.

اسم العملة

النيرة النيجيرية

رمز العملة

سعر الصرف NGN

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
من NGN0.001300.001220.073450.001050.177550.040040.022160.10746
إلى NGN771.65400821.3870013.61400950.986005.6322224.9726045.124609.30544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف نيراس نيجيري