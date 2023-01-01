النيرة النيجيرية (NGN)
النيرا هي عملة نيجيريا. رمز العملة للنيرا هو NN، ورمز العملة هو <unk> . سعر الصرف الأكثر شعبية هو ال NGN الى دولار الولايات المتحدة. هو عملة ورقية. عامل التحويل ل NGN يحتوي على 4 أرقام هامة.
اسم العملة
النيرة النيجيرية
رمز العملة
₦
سعر الصرف NGN
|USD
|EUR
|PHP
|GBP
|DZD
|EGP
|MXN
|INR
|من NGN
|0.00130
|0.00122
|0.07345
|0.00105
|0.17755
|0.04004
|0.02216
|0.10746
|إلى NGN
|771.65400
|821.38700
|13.61400
|950.98600
|5.63222
|24.97260
|45.12460
|9.30544
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.