النيرة النيجيرية (NGN)

النيرا هي عملة نيجيريا. رمز العملة للنيرا هو NN، ورمز العملة هو <unk> . سعر الصرف الأكثر شعبية هو ال NGN الى دولار الولايات المتحدة. هو عملة ورقية. عامل التحويل ل NGN يحتوي على 4 أرقام هامة.