نيراس نيجيري إلى ريال قطري

تحويل NGN إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
4.74 qar

1.00000 NGN = 0.00474 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:46 UTC
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NGN إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0661588.62591.43681.662740.964518.3634
1GBP1.1529411.22925102.1841.65661.917111.1120121.1726
1USD0.937950.813504183.1271.347651.559580.9046517.224
1INR0.01128340.009786280.012029810.01621190.01876140.01088270.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال القطري
1 NGN0.00474 QAR
5 NGN0.02372 QAR
10 NGN0.04744 QAR
20 NGN0.09489 QAR
50 NGN0.23722 QAR
100 NGN0.47445 QAR
250 NGN1.18612 QAR
500 NGN2.37224 QAR
1000 NGN4.74448 QAR
2000 NGN9.48896 QAR
5000 NGN23.72240 QAR
10000 NGN47.44480 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / النيرة النيجيرية
1 QAR210.77100 NGN
5 QAR1053.85500 NGN
10 QAR2107.71000 NGN
20 QAR4215.42000 NGN
50 QAR10538.55000 NGN
100 QAR21077.10000 NGN
250 QAR52692.75000 NGN
500 QAR105385.50000 NGN
1000 QAR210771.00000 NGN
2000 QAR421542.00000 NGN
5000 QAR1053855.00000 NGN
10000 QAR2107710.00000 NGN