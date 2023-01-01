ألف ريال قطري إلى نيراس نيجيري

تحويل QAR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ qar
٢١٥٬٥٣٧ ngn

1.00000 QAR = 215.53700 NGN

Mid-market exchange rate at 12:12
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20161.36445285.3750.8048290.93015785.9011.53704
1INR0.01201910.01639933.429920.009673240.01117949.445740.0184737
1CAD0.73289660.97811209.150.5898560.6817575.9841.12649
1PKR0.003504160.2915520.0047812510.002820250.003259382.753920.00538605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / النيرة النيجيرية
1 QAR215.53700 NGN
5 QAR1077.68500 NGN
10 QAR2155.37000 NGN
20 QAR4310.74000 NGN
50 QAR10776.85000 NGN
100 QAR21553.70000 NGN
250 QAR53884.25000 NGN
500 QAR107768.50000 NGN
1000 QAR215537.00000 NGN
2000 QAR431074.00000 NGN
5000 QAR1077685.00000 NGN
10000 QAR2155370.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال القطري
1 NGN0.00464 QAR
5 NGN0.02320 QAR
10 NGN0.04640 QAR
20 NGN0.09279 QAR
50 NGN0.23198 QAR
100 NGN0.46396 QAR
250 NGN1.15989 QAR
500 NGN2.31979 QAR
1000 NGN4.63958 QAR
2000 NGN9.27916 QAR
5000 NGN23.19790 QAR
10000 NGN46.39580 QAR