10 ريال قطري إلى نيراس نيجيري

تحويل QAR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

10 qar
2162.03 ngn

1.00000 QAR = 216.20300 NGN

Mid-market exchange rate at 12:11
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.20681.3641285.3750.8046670.9301788.3311.53645
1INR0.012018210.01639413.429710.009670690.01117829.474360.0184655
1CAD0.73308460.99761209.2040.5898890.681844577.9131.12635
1PKR0.003504160.291570.0047800310.002819680.003259232.762440.00538398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / النيرة النيجيرية
1 QAR216.20300 NGN
5 QAR1081.01500 NGN
10 QAR2162.03000 NGN
20 QAR4324.06000 NGN
50 QAR10810.15000 NGN
100 QAR21620.30000 NGN
250 QAR54050.75000 NGN
500 QAR108101.50000 NGN
1000 QAR216203.00000 NGN
2000 QAR432406.00000 NGN
5000 QAR1081015.00000 NGN
10000 QAR2162030.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الريال القطري
1 NGN0.00463 QAR
5 NGN0.02313 QAR
10 NGN0.04625 QAR
20 NGN0.09251 QAR
50 NGN0.23126 QAR
100 NGN0.46253 QAR
250 NGN1.15632 QAR
500 NGN2.31264 QAR
1000 NGN4.62528 QAR
2000 NGN9.25056 QAR
5000 NGN23.12640 QAR
10000 NGN46.25280 QAR