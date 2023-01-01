فرنك سويسري إلى ريال قطري

تحويل CHF إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٬٠٥٠٫٨٩ qar

1.00000 CHF = 4.05089 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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CHF إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.657040.957418.2217
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.919091.1088121.1034
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557510.899917.1273
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878220.0108520.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال القطري
1 CHF4.05089 QAR
5 CHF20.25445 QAR
10 CHF40.50890 QAR
20 CHF81.01780 QAR
50 CHF202.54450 QAR
100 CHF405.08900 QAR
250 CHF1012.72250 QAR
500 CHF2025.44500 QAR
1000 CHF4050.89000 QAR
2000 CHF8101.78000 QAR
5000 CHF20254.45000 QAR
10000 CHF40508.90000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الفرنك السويسري
1 QAR0.24686 CHF
5 QAR1.23429 CHF
10 QAR2.46859 CHF
20 QAR4.93718 CHF
50 QAR12.34295 CHF
100 QAR24.68590 CHF
250 QAR61.71475 CHF
500 QAR123.42950 CHF
1000 QAR246.85900 CHF
2000 QAR493.71800 CHF
5000 QAR1234.29500 CHF
10000 QAR2468.59000 CHF