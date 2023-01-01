10 ريال قطري إلى فرنك سويسري

تحويل QAR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ qar
٢٫٤٦ chf

1.00000 QAR = 0.24585 CHF

Mid-market exchange rate at 10:43
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21451.36405285.3750.8053480.93005783.8081.5361
1INR0.012017110.0163923.429390.009677970.01117679.419130.0184595
1CAD0.73311161.00551209.2120.5904090.681837574.6181.12613
1PKR0.003504160.2915970.0047798510.002822070.003259082.746590.00538274

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / الفرنك السويسري
1 QAR0.24585 CHF
5 QAR1.22923 CHF
10 QAR2.45845 CHF
20 QAR4.91690 CHF
50 QAR12.29225 CHF
100 QAR24.58450 CHF
250 QAR61.46125 CHF
500 QAR122.92250 CHF
1000 QAR245.84500 CHF
2000 QAR491.69000 CHF
5000 QAR1229.22500 CHF
10000 QAR2458.45000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال القطري
1 CHF4.06760 QAR
5 CHF20.33800 QAR
10 CHF40.67600 QAR
20 CHF81.35200 QAR
50 CHF203.38000 QAR
100 CHF406.76000 QAR
250 CHF1016.90000 QAR
500 CHF2033.80000 QAR
1000 CHF4067.60000 QAR
2000 CHF8135.20000 QAR
5000 CHF20338.00000 QAR
10000 CHF40676.00000 QAR