5 فرنك سويسري إلى ريال قطري

تحويل CHF إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

5 chf
20.84 qar

1.00000 CHF = 4.16846 QAR

Mid-market exchange rate at 11:29
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أعلى العملات

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1 USD10.927450.79469183.381.356951.51343144.6051.62641
1 EUR1.078210.8568589.90031.463061.63178155.9151.7536
1 GBP1.258351.167071104.9211.707521.90443181.9642.0466
1 INR0.01199330.01112340.0095309610.01627430.0181511.734290.019506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال القطري
1 CHF4.16846 QAR
5 CHF20.84230 QAR
10 CHF41.68460 QAR
20 CHF83.36920 QAR
50 CHF208.42300 QAR
100 CHF416.84600 QAR
250 CHF1042.11500 QAR
500 CHF2084.23000 QAR
1000 CHF4168.46000 QAR
2000 CHF8336.92000 QAR
5000 CHF20842.30000 QAR
10000 CHF41684.60000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / الفرنك السويسري
1 QAR0.23990 CHF
5 QAR1.19948 CHF
10 QAR2.39897 CHF
20 QAR4.79794 CHF
50 QAR11.99485 CHF
100 QAR23.98970 CHF
250 QAR59.97425 CHF
500 QAR119.94850 CHF
1000 QAR239.89700 CHF
2000 QAR479.79400 CHF
5000 QAR1199.48500 CHF
10000 QAR2398.97000 CHF