5000 ريال قطري إلى فرنك سويسري

تحويل QAR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ qar
١٬٢٢٩٫٣٠ chf

1.00000 QAR = 0.24586 CHF

Mid-market exchange rate at 10:44
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21351.36405285.3750.8053480.93782.2891.53622
1INR0.012017310.01639223.429430.009678090.01117579.400990.0184611
1CAD0.73311161.00471209.2120.5904090.681773573.5051.12622
1PKR0.003504160.2915940.0047798510.002822070.003258782.741270.00538315

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

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QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / الفرنك السويسري
1 QAR0.24586 CHF
5 QAR1.22930 CHF
10 QAR2.45859 CHF
20 QAR4.91718 CHF
50 QAR12.29295 CHF
100 QAR24.58590 CHF
250 QAR61.46475 CHF
500 QAR122.92950 CHF
1000 QAR245.85900 CHF
2000 QAR491.71800 CHF
5000 QAR1229.29500 CHF
10000 QAR2458.59000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / الريال القطري
1 CHF4.06738 QAR
5 CHF20.33690 QAR
10 CHF40.67380 QAR
20 CHF81.34760 QAR
50 CHF203.36900 QAR
100 CHF406.73800 QAR
250 CHF1016.84500 QAR
500 CHF2033.69000 QAR
1000 CHF4067.38000 QAR
2000 CHF8134.76000 QAR
5000 CHF20336.90000 QAR
10000 CHF40673.80000 QAR