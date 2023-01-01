شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال قطري

تحويل ILS إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٥٥٫٦٥ qar

1.00000 ILS = 0.95565 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
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ILS إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال القطري
1 ILS0.95565 QAR
5 ILS4.77825 QAR
10 ILS9.55649 QAR
20 ILS19.11298 QAR
50 ILS47.78245 QAR
100 ILS95.56490 QAR
250 ILS238.91225 QAR
500 ILS477.82450 QAR
1000 ILS955.64900 QAR
2000 ILS1911.29800 QAR
5000 ILS4778.24500 QAR
10000 ILS9556.49000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Israeli New Sheqel
1 QAR1.04641 ILS
5 QAR5.23205 ILS
10 QAR10.46410 ILS
20 QAR20.92820 ILS
50 QAR52.32050 ILS
100 QAR104.64100 ILS
250 QAR261.60250 ILS
500 QAR523.20500 ILS
1000 QAR1046.41000 ILS
2000 QAR2092.82000 ILS
5000 QAR5232.05000 ILS
10000 QAR10464.10000 ILS