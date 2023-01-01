500 ريال قطري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل QAR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ qar
٥٣٢٫٥٢ ils

1.00000 QAR = 1.06503 ILS

Mid-market exchange rate at 11:26
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.1881.3642285.3750.8052830.9306788.9371.53657
1INR0.01202110.0163993.430480.009680270.01118659.483780.0184711
1CAD0.7330360.97931209.1890.5902970.682143578.3151.12635
1PKR0.003504160.2915040.0047803810.002821840.00326092.764560.00538439

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Israeli New Sheqel
1 QAR1.06503 ILS
5 QAR5.32515 ILS
10 QAR10.65030 ILS
20 QAR21.30060 ILS
50 QAR53.25150 ILS
100 QAR106.50300 ILS
250 QAR266.25750 ILS
500 QAR532.51500 ILS
1000 QAR1065.03000 ILS
2000 QAR2130.06000 ILS
5000 QAR5325.15000 ILS
10000 QAR10650.30000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال القطري
1 ILS0.93894 QAR
5 ILS4.69472 QAR
10 ILS9.38944 QAR
20 ILS18.77888 QAR
50 ILS46.94720 QAR
100 ILS93.89440 QAR
250 ILS234.73600 QAR
500 ILS469.47200 QAR
1000 ILS938.94400 QAR
2000 ILS1877.88800 QAR
5000 ILS4694.72000 QAR
10000 ILS9389.44000 QAR