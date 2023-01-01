ألف ريال قطري إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل QAR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ qar
١٬٠٦٥٫٤٤ ils

1.00000 QAR = 1.06544 ILS

Mid-market exchange rate at 11:25
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.1891.3641285.3750.8051530.93045781.5211.53645
1INR0.012020810.01639763.430440.00967860.01118489.394520.0184694
1CAD0.73308460.98451209.2040.5902450.682097572.9211.12635
1PKR0.003504160.2915080.0047800310.002821390.003260442.738580.00538398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال القطري / Israeli New Sheqel
1 QAR1.06544 ILS
5 QAR5.32720 ILS
10 QAR10.65440 ILS
20 QAR21.30880 ILS
50 QAR53.27200 ILS
100 QAR106.54400 ILS
250 QAR266.36000 ILS
500 QAR532.72000 ILS
1000 QAR1065.44000 ILS
2000 QAR2130.88000 ILS
5000 QAR5327.20000 ILS
10000 QAR10654.40000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / الريال القطري
1 ILS0.93858 QAR
5 ILS4.69290 QAR
10 ILS9.38581 QAR
20 ILS18.77162 QAR
50 ILS46.92905 QAR
100 ILS93.85810 QAR
250 ILS234.64525 QAR
500 ILS469.29050 QAR
1000 ILS938.58100 QAR
2000 ILS1877.16200 QAR
5000 ILS4692.90500 QAR
10000 ILS9385.81000 QAR