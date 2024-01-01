Yeni İsrail şekelinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile ILS → QAR çevirin

1.000 ils
1.000,18 qar

1.00000 ILS = 1.00018 QAR

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

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Yeni İsrail şekelinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Katar Riyali
1 ILS1.00018 QAR
5 ILS5.00090 QAR
10 ILS10.00180 QAR
20 ILS20.00360 QAR
50 ILS50.00900 QAR
100 ILS100.01800 QAR
250 ILS250.04500 QAR
500 ILS500.09000 QAR
1000 ILS1000.18000 QAR
2000 ILS2000.36000 QAR
5000 ILS5000.90000 QAR
10000 ILS10001.80000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 QAR0.99982 ILS
5 QAR4.99911 ILS
10 QAR9.99822 ILS
20 QAR19.99644 ILS
50 QAR49.99110 ILS
100 QAR99.98220 ILS
250 QAR249.95550 ILS
500 QAR499.91100 ILS
1000 QAR999.82200 ILS
2000 QAR1999.64400 ILS
5000 QAR4999.11000 ILS
10000 QAR9998.22000 ILS