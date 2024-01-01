Türk lirasından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile TRY → QAR çevirin

1.000 try
118,38 qar

1.00000 TRY = 0.11838 QAR

23:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.79343278.9783.00681.346153.6728530.8977
1 EUR1.0775510.85498300.60489.4441.450543.9576833.2938
1 GBP1.260351.169621351.6104.6181.696624.6290838.9419
1 PKR0.003584610.003326630.0028441410.2975470.004825430.01316580.110756

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Türk lirasından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Katar Riyali
1 TRY0.11838 QAR
5 TRY0.59191 QAR
10 TRY1.18382 QAR
20 TRY2.36764 QAR
50 TRY5.91910 QAR
100 TRY11.83820 QAR
250 TRY29.59550 QAR
500 TRY59.19100 QAR
1000 TRY118.38200 QAR
2000 TRY236.76400 QAR
5000 TRY591.91000 QAR
10000 TRY1183.82000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Türk Lirası
1 QAR8.44722 TRY
5 QAR42.23610 TRY
10 QAR84.47220 TRY
20 QAR168.94440 TRY
50 QAR422.36100 TRY
100 QAR844.72200 TRY
250 QAR2111.80500 TRY
500 QAR4223.61000 TRY
1000 QAR8447.22000 TRY
2000 QAR16894.44000 TRY
5000 QAR42236.10000 TRY
10000 QAR84472.20000 TRY