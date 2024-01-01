Çin yuanından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile CNY → QAR çevirin

1.000 cny
503,81 qar

1,000 CNY = 0,5038 QAR

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Katar Riyali
1 CNY0,50381 QAR
5 CNY2,51905 QAR
10 CNY5,03810 QAR
20 CNY10,07620 QAR
50 CNY25,19050 QAR
100 CNY50,38100 QAR
250 CNY125,95250 QAR
500 CNY251,90500 QAR
1000 CNY503,81000 QAR
2000 CNY1.007,62000 QAR
5000 CNY2.519,05000 QAR
10000 CNY5.038,10000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Çin Yuanı RMB
1 QAR1,98487 CNY
5 QAR9,92435 CNY
10 QAR19,84870 CNY
20 QAR39,69740 CNY
50 QAR99,24350 CNY
100 QAR198,48700 CNY
250 QAR496,21750 CNY
500 QAR992,43500 CNY
1000 QAR1.984,87000 CNY
2000 QAR3.969,74000 CNY
5000 QAR9.924,35000 CNY
10000 QAR19.848,70000 CNY