20 Katar riyalinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile QAR → CNY çevirin

1,000QR QAR = 1,983¥ CNY

18:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → CNY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CNY
1 QAR → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,98481,9848
Düşük1,94801,9232
Ortalama1,96231,9487
Değişim1.82%1.47%
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1 QAR → CNY istatistikleri

QAR → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9848, en düşük 1,9480 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9623 oldu. QAR → CNY kurundaki değişiklik 1.82 değerindeydi.

QAR → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,9848, en düşük 1,9232 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9487 oldu. QAR → CNY kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - CNY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3981,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71460,2261198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Çin Yuanı RMB
1 QAR1,98348 CNY
5 QAR9,91740 CNY
10 QAR19,83480 CNY
20 QAR39,66960 CNY
50 QAR99,17400 CNY
100 QAR198,34800 CNY
250 QAR495,87000 CNY
500 QAR991,74000 CNY
1000 QAR1.983,48000 CNY
2000 QAR3.966,96000 CNY
5000 QAR9.917,40000 CNY
10000 QAR19.834,80000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Katar Riyali
1 CNY0,50417 QAR
5 CNY2,52083 QAR
10 CNY5,04165 QAR
20 CNY10,08330 QAR
50 CNY25,20825 QAR
100 CNY50,41650 QAR
250 CNY126,04125 QAR
500 CNY252,08250 QAR
1000 CNY504,16500 QAR
2000 CNY1.008,33000 QAR
5000 CNY2.520,82500 QAR
10000 CNY5.041,65000 QAR