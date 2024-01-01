Katar riyalinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile QAR → NGN çevirin

1.000 qar
416.157 ngn

1.00000 QAR = 416.15700 NGN

18:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.0764589.35151.451541.652390.9475118.3521
1 GBP1.1696711.2591104.5121.697831.932771.1082721.466
1 USD0.928950.794218183.00571.348451.535040.8802517.0487
1 INR0.01119180.009568240.012047410.01624530.01849320.01060470.205392

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Nijerya Nairası
1 QAR416.15700 NGN
5 QAR2080.78500 NGN
10 QAR4161.57000 NGN
20 QAR8323.14000 NGN
50 QAR20807.85000 NGN
100 QAR41615.70000 NGN
250 QAR104039.25000 NGN
500 QAR208078.50000 NGN
1000 QAR416157.00000 NGN
2000 QAR832314.00000 NGN
5000 QAR2080785.00000 NGN
10000 QAR4161570.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Katar Riyali
1 NGN0.00240 QAR
5 NGN0.01201 QAR
10 NGN0.02403 QAR
20 NGN0.04806 QAR
50 NGN0.12015 QAR
100 NGN0.24029 QAR
250 NGN0.60074 QAR
500 NGN1.20147 QAR
1000 NGN2.40294 QAR
2000 NGN4.80588 QAR
5000 NGN12.01470 QAR
10000 NGN24.02940 QAR