500 Katar riyalinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile QAR → NGN çevirin

1,000QR QAR = 471,8₦ NGN

20:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → NGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NGN
1 QAR → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek473,0140473,0140
Düşük462,0520431,4440
Ortalama468,2600456,0568
Değişim2.10%9.11%
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1 QAR → NGN istatistikleri

QAR → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 473,0140, en düşük 462,0520 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 468,2600 oldu. QAR → NGN kurundaki değişiklik 2.10 değerindeydi.

QAR → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 473,0140, en düşük 431,4440 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 456,0568 oldu. QAR → NGN kurundaki değişiklik 9.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,221198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Nijerya Nairası
1 QAR471,76200 NGN
5 QAR2.358,81000 NGN
10 QAR4.717,62000 NGN
20 QAR9.435,24000 NGN
50 QAR23.588,10000 NGN
100 QAR47.176,20000 NGN
250 QAR117.940,50000 NGN
500 QAR235.881,00000 NGN
1000 QAR471.762,00000 NGN
2000 QAR943.524,00000 NGN
5000 QAR2.358.810,00000 NGN
10000 QAR4.717.620,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Katar Riyali
1 NGN0,00212 QAR
5 NGN0,01060 QAR
10 NGN0,02120 QAR
20 NGN0,04239 QAR
50 NGN0,10599 QAR
100 NGN0,21197 QAR
250 NGN0,52993 QAR
500 NGN1,05986 QAR
1000 NGN2,11971 QAR
2000 NGN4,23942 QAR
5000 NGN10,59855 QAR
10000 NGN21,19710 QAR