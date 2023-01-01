20 ريال قطري إلى يوان صيني

تحويل QAR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ qar
٣٩٫٨٧ cny

1.00000 QAR = 1.99325 CNY

Mid-market exchange rate at 10:46
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21351.36425285.3750.8052180.9298781.9871.53645
1INR0.012017310.01639463.429430.009676530.01117379.397360.018464
1CAD0.73300360.99581209.1810.5902270.681547573.1991.12622
1PKR0.003504160.2915940.0047805510.002821610.003258172.740210.00538398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Chinese Yuan RMB
1 QAR1.99325 CNY
5 QAR9.96625 CNY
10 QAR19.93250 CNY
20 QAR39.86500 CNY
50 QAR99.66250 CNY
100 QAR199.32500 CNY
250 QAR498.31250 CNY
500 QAR996.62500 CNY
1000 QAR1993.25000 CNY
2000 QAR3986.50000 CNY
5000 QAR9966.25000 CNY
10000 QAR19932.50000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الريال القطري
1 CNY0.50169 QAR
5 CNY2.50846 QAR
10 CNY5.01692 QAR
20 CNY10.03384 QAR
50 CNY25.08460 QAR
100 CNY50.16920 QAR
250 CNY125.42300 QAR
500 CNY250.84600 QAR
1000 CNY501.69200 QAR
2000 CNY1003.38400 QAR
5000 CNY2508.46000 QAR
10000 CNY5016.92000 QAR