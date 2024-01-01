Singapur dolarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile SGD → QAR çevirin

1.000 sgd
2.710,13 qar

1.00000 SGD = 2.71013 QAR

20:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533270.79374583.00327.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938810.00009807420.00005077110.005309210.0004601310.000305876
1 EUR1.0770516838.411.651410.85490589.39867.747875.15045
1 AUD0.652210196.40.60554310.51768154.13474.691673.11882

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Katar Riyali
1 SGD2.71013 QAR
5 SGD13.55065 QAR
10 SGD27.10130 QAR
20 SGD54.20260 QAR
50 SGD135.50650 QAR
100 SGD271.01300 QAR
250 SGD677.53250 QAR
500 SGD1355.06500 QAR
1000 SGD2710.13000 QAR
2000 SGD5420.26000 QAR
5000 SGD13550.65000 QAR
10000 SGD27101.30000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Singapur Doları
1 QAR0.36899 SGD
5 QAR1.84493 SGD
10 QAR3.68986 SGD
20 QAR7.37972 SGD
50 QAR18.44930 SGD
100 QAR36.89860 SGD
250 QAR92.24650 SGD
500 QAR184.49300 SGD
1000 QAR368.98600 SGD
2000 QAR737.97200 SGD
5000 QAR1844.93000 SGD
10000 QAR3689.86000 SGD