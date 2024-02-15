Yeni Zelanda dolarından Katar riyaline

Reel döviz kuru ile NZD → QAR çevirin

1.000 nzd
2.227,62 qar

1.00000 NZD = 2.22762 QAR

16:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.53610.7948180.9295583.0241.350750.88065150.185
1 AUD0.65110.5174260.60515954.04860.8793380.57330397.7704
1 GBP1.258151.9326411.16947104.4571.699451.1079188.955
1 EUR1.075751.652460.85509189.31311.453070.94735161.57

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Zelanda doları için en iyi döviz çiftleri

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Katar Riyali
1 NZD2.22762 QAR
5 NZD11.13810 QAR
10 NZD22.27620 QAR
20 NZD44.55240 QAR
50 NZD111.38100 QAR
100 NZD222.76200 QAR
250 NZD556.90500 QAR
500 NZD1113.81000 QAR
1000 NZD2227.62000 QAR
2000 NZD4455.24000 QAR
5000 NZD11138.10000 QAR
10000 NZD22276.20000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Yeni Zelanda Doları
1 QAR0.44891 NZD
5 QAR2.24455 NZD
10 QAR4.48910 NZD
20 QAR8.97820 NZD
50 QAR22.44550 NZD
100 QAR44.89100 NZD
250 QAR112.22750 NZD
500 QAR224.45500 NZD
1000 QAR448.91000 NZD
2000 QAR897.82000 NZD
5000 QAR2244.55000 NZD
10000 QAR4489.10000 NZD