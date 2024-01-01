5.000 Katar riyalinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → NZD çevirin

1,000QR QAR = 0,4655$ NZD

20:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 QAR → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,46890,4689
Düşük0,45140,4318
Ortalama0,45960,4484
Değişim3.06%4.55%
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1 QAR → NZD istatistikleri

QAR → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4689, en düşük 0,4514 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4596 oldu. QAR → NZD kurundaki değişiklik 3.06 değerindeydi.

QAR → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4689, en düşük 0,4318 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4484 oldu. QAR → NZD kurundaki değişiklik 4.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4111,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2181198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Yeni Zelanda Doları
1 QAR0,46548 NZD
5 QAR2,32739 NZD
10 QAR4,65477 NZD
20 QAR9,30954 NZD
50 QAR23,27385 NZD
100 QAR46,54770 NZD
250 QAR116,36925 NZD
500 QAR232,73850 NZD
1000 QAR465,47700 NZD
2000 QAR930,95400 NZD
5000 QAR2.327,38500 NZD
10000 QAR4.654,77000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Katar Riyali
1 NZD2,14834 QAR
5 NZD10,74170 QAR
10 NZD21,48340 QAR
20 NZD42,96680 QAR
50 NZD107,41700 QAR
100 NZD214,83400 QAR
250 NZD537,08500 QAR
500 NZD1.074,17000 QAR
1000 NZD2.148,34000 QAR
2000 NZD4.296,68000 QAR
5000 NZD10.741,70000 QAR
10000 NZD21.483,40000 QAR