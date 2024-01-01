50 Katar riyalinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → SGD çevirin

1,000QR QAR = 0,3673S$ SGD

20:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 QAR → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36920,3692
Düşük0,35930,3513
Ortalama0,36370,3590
Değişim2.20%2.68%
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1 QAR → SGD istatistikleri

QAR → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3692, en düşük 0,3593 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3637 oldu. QAR → SGD kurundaki değişiklik 2.20 değerindeydi.

QAR → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3692, en düşük 0,3513 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3590 oldu. QAR → SGD kurundaki değişiklik 2.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2171198,2740,5630,6741.227,151,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Singapur Doları
1 QAR0,36726 SGD
5 QAR1,83628 SGD
10 QAR3,67256 SGD
20 QAR7,34512 SGD
50 QAR18,36280 SGD
100 QAR36,72560 SGD
250 QAR91,81400 SGD
500 QAR183,62800 SGD
1000 QAR367,25600 SGD
2000 QAR734,51200 SGD
5000 QAR1.836,28000 SGD
10000 QAR3.672,56000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Katar Riyali
1 SGD2,72289 QAR
5 SGD13,61445 QAR
10 SGD27,22890 QAR
20 SGD54,45780 QAR
50 SGD136,14450 QAR
100 SGD272,28900 QAR
250 SGD680,72250 QAR
500 SGD1.361,44500 QAR
1000 SGD2.722,89000 QAR
2000 SGD5.445,78000 QAR
5000 SGD13.614,45000 QAR
10000 SGD27.228,90000 QAR